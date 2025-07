STAMPA TRENTINA: “Maffei-Trento, c’è il gradimento del giocatore”

Formalmente ha fatto rientro alla base, essendo stato ceduto in prestito secco al Trento. La stessa società aquilotta, però, non molla la presa per Mattia Maffei. Il laterale sinistro classe 2004 di proprietà del Catania resta nel mirino della squadra allenata dall’ex rossazzurro Luca Tabbiani. Il Corriere del Trentino, a proposito del futuro di Maffei, riporta quanto segue: “Il Catania ha aperto a un nuovo trasferimento dell’esterno in maglia gialloblù. Maffei era arrivato a Trento a gennaio in prestito e si era trovato molto bene. Tornerebbe volentieri, la società lo sa e si sta muovendo di conseguenza”. Prosegue, pertanto, la trattativa per un eventuale nuovo passaggio al Trento con il benestare del giocatore.

