STAMPA TRIVENETO: “Tribuzzi, il Vicenza ha messo la freccia sulla concorrenza”

Ad Avellino hanno messo in prima fila il Vicenza, i colleghi di trivenetogoal.it fanno altrettanto, evidenziando come il club biancorosso si sia portato avanti sulla concorrenza per il centrocampista esterno Alessio Tribuzzi: “Il club biancorosso ha messo la freccia su Catania e Audace Cerignola per assicurarsi l’esterno alto dell’Avellino Alessio Tribuzzi – si legge -. La trattativa è ben avviata anche se la conclusione non è vicina e la prossima settimana sarà fondamentale per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca”. Ci sarà un rilancio da parte del Catania nei prossimi giorni, oppure Tribuzzi è destinato a vestire un’altra casacca?

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***