STAMPA UMBRA – Ternananews: “Anche il Catania su Casasola, ma Salernitana in pole”

Contrattualmente legato alla Ternana fino a giugno 2026, il laterale destro Tiago Casasola sembra in procinto di lasciare le Fere, in un momento in cui si ritiene necessario ridurre sensibilmente i costi di gestione del club. Argentino classe 1995, secondo quanto riportano i colleghi di ternananews.it il direttore sportivo Mammarella ha avviato contatti concreti con tre club interessati: in cima alla lista la Salernitana, dove Casasola ha vissuto una delle esperienze più significative della sua carriera tra il 2017 e il 2021. Alle spalle dei campani c’è il Pescara fresco di promozione in Serie B ed il Catania di Mimmo Toscano “deciso a riscattare una stagione sotto le aspettative e intenzionato a costruire una rosa competitiva per puntare alle zone alte della classifica di Serie C”, si legge.

