STAMPA VERONESE – L’Arena: “Chievo Verona, Costantino ha esperienza da vendere”

Il quotidiano L’Arena parla di “trattativa ai titoli di coda”, con riferimento al passaggio dell’attaccante del Catania Rocco Costantino al Chievo Verona, in Serie D. Si ripongono molte speranze nell’intesa che il giocatore potrebbe avere con un’altra punta esperta, Alberto Paloschi. A proposito di Costantino, viene rilevato il fatto che “si tratta di un attaccante con alle spalle 145 gol in oltre 400 partite in carriera tra Serie C e D, vivendo esperienze importanti come quelle con le maglie di Triestina, Modena, Bari e Catania, senza dimenticare le annate proficue con Sudtirol, Vis Pesaro e Pro Vercelli. Gol ed esperienza da vendere, un binomio perfetto e un tandem da sogno con Paloschi. Perchè l’idea è proprio quella di presentarsi ai nastri di partenza del campionato con un attacco che poggia sulle giocate d’esperienza di Costantino e sul fiuto del gol di Paloschi”, si legge.

