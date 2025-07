QUI CATANIA: Sturaro a lezione a Coverciano, esami finali tra qualche mese

Giorni fa la FIGC ha reso nota l’ammissione degli allievi al corso UEFA B, figurando anche il freschissimo ex centrocampista rossazzurro Stefano Sturaro dopo che il Catania ha ufficializzato il suo addio al calcio giocato sottolineando che allenerà nell’ambito del settore giovanile. Si attende che Sturaro completi il percorso presso il prestigioso Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il corso, iniziato il 21 luglio, prevede una fase intensiva in presenza fino all’8 agosto, seguita da lezioni online.

Gli esami finali si terranno ad ottobre, sempre a Coverciano. Una volta conseguito il titolo, sarà abilitato ad allenare tutte le categorie giovanili (tranne la Primavera), nel calcio dilettantistico fino alla Serie D, potrà essere vice in Serie C e collaboratore tecnico in Serie A e B, anche a livello europeo. Un nuovo capitolo in assoluto per Sturaro, determinato più che mai ad intraprendere questo indirizzo professionale.

