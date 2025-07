STURARO: gesto generoso, l’ENPA di Sanremo ringrazia il centrocampista

L’ENPA (Ente nazionale per la protezione degli animali) di Sanremo ringrazia Stefano Sturaro. Il centrocampista nativo proprio di Sanremo, attualmente sotto contratto col Catania fino a giugno 2026 ma che tratta la risoluzione consensuale dell’accordo, ha effettuato un gesto generoso che merita di essere sottolineato, facendo pervenire una grossa donazione di cibo per gli animali dell’associazione ligure. “Il Rifugio ENPA di Sanremo ringrazia di cuore STEFANO STURARO per il generoso contributo e per aver riempito il nostro furgone di cibo. La tua generosità, il tuo sostegno e l’amore che dimostri da sempre per gli animali contraddistinguono la bella persona che sei !!”, si legge in una nota.

