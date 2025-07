TOSCANO: comincia un nuovo percorso, confidando nel rispetto delle garanzie prospettate

Il mese scorso il vice presidente e amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella ha confermato verbalmente sulla panchina rossazzurra Domenico Toscano, silenziando le voci che lo davano in partenza. L’allenatore, legato al club ancora per un altro anno, come precisato da Grella a margine dell’incontro avvenuto per inaugurare il murale dedicato all’indimenticabile Stefania Sberna, non era in discussione ma bisognava discutere sulle linee guida. Attraverso più di un incontro, Grella ha fornito al tecnico calabrese una serie di rassicurazioni. Adesso, però, le parole devono lasciare spazio ai fatti concreti. Nel pieno rispetto di dette rassicurazioni.

Ma quali sono le garanzie in oggetto? Tramite la conferenza stampa di qualche settimana addietro si può intuire come la richiesta principale formulata da Toscano sia quella di poter lavorare in ritiro con un gruppo di giocatori compatto ed il più possibile omogeneo, liberando la rosa del maggior numero di esuberi in tempi brevi. Contestualmente la messa a disposizione di un organico non rivoluzionato e innesti ben inseriti in un contesto funzionale e competitivo.

In questi giorni il Catania ha dato priorità alle cessioni, le più eccellenti quelle di Castellini (attesa) e, soprattutto, Inglese (totalmente inaspettata). Logico che, oggi, la piazza manifesti segnali espliciti di delusione. Per di più in un momento in cui si avvicina la Campagna Abbonamenti e diventa molto importante guadagnare la fiducia dei tifosi. Toscano come avrà preso la cessione di Inglese? Con sorpresa, oppure la serenità che le valutazioni fatte sul mercato porteranno il Catania a sostenere investimenti importanti, tali da non fare rimpiangere la perdita della punta di diamante della squadra?

Per l’ex tecnico del Cesena comincia un nuovo percorso alla guida del Catania. Dopo una stagione di alti e bassi, chiede anche lui (legittimamente) la costruzione di un organico ambizioso, lavorando in una piazza che soffre per i colori rossazzurri e vuole esplodere di passione e gioia. Alla gestione del gruppo, al mantenimento della disciplina e della coesione all’interno della squadra formando e sviluppando i giocatori penserà lo stesso Toscano. Diventa, però, essenziale il supporto di una società che contribuisca a creare un ambiente stimolante, di fiducia e collaborazione.

