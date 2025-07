TOSCANO: “Calcio in questi momenti passa in secondo piano. Vogliamo riavere al più presto i ragazzi allo stadio”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano fa sentire anche la propria vicinanza alle vittime del grave incidente stradale verificatosi venerdì. Queste le sue parole ai microfoni di Sicilia 242:

“Voglio far sentire la vicinanza mia, del mio staff, dei ragazzi, della società ai familiari e agli amici di quelle persone che sono state vittime di un grave incidente che tutti ci auguriamo possa finire nel migliore dei modi. Lo hanno fatto per seguire la squadra in ritiro e per la disputa di un’amichevole. Noi abbiamo annullato l’amichevole e la presentazione della squadra non per una questione di forma, ma perchè credo che il calcio in questi momenti debba passare in secondo piano. Vogliamo che al più presto ci giungano delle buone notizie affinchè possiamo riavere questi ragazzi di nuovo allo stadio ad incitare la squadra”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***