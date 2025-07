TOSCANO: l’allenatore rossazzurro torna a Norcia dopo la B ottenuta alla guida della Ternana nel 2011

L’allenatore del Catania Mimmo Toscano ha ritrovato il posto dove nel 2011 svolte il ritiro pre-campionato con la Ternana destinata a salire direttamente in B. Le fere presero il comando alla settima giornata del torneo di terza serie, senza più lasciarlo. Adesso riecco a Norcia proprio il tecnico calabrese, che “ci riprova al secondo tentativo”. Il Corriere dello Sport aggiunge: “A Norcia rinascere dopo il terribile terremoto del 30 ottobre 2016 passa anche per ritrovare una squadra di calcio in preparazione. Vuol dire passione sportiva e rilancio anche economico, con un club prestigioso e una tifoseria appassionata che non sta solo in Sicilia e si è già fatta vedere da più parti”. Norcia “è stata ferita dalla scossa delle 7.40 di quella mattina, con magnitudo 6.5, la più forte in Italia dopo il 1980 in Irpinia. Il Catania ci resterà fino al 3 agosto, sapendo di avere a pochi km Ascoli, Casarano e Salernitana che si preparano a Cascia”, riporta il quotidiano.

