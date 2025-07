TRASFERTE: da Trapani a Caravaggio, i chilometri che il Catania dovrà macinare in campionato

Catania al lavoro per arrivare al meglio all’inizio del campionato di Serie C 2025/26. Tante le insidie sulla strada del Catania che punterà forte sul fattore “Massimino” ma dovrà anche sostenere numerose trasferte impegnative. Il Catania sarà chiamato a girare l’Italia toccando Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Lazio, per poi salire al Nord rendendo visita all’Atalanta U23 in Lombardia, a Caravaggio.

In ordine crescente, gli stadi geograficamente più vicini sono quelli di Siracusa (68 km), Cosenza (282 km), Crotone (318 km) e Trapani (326). Nel raggio di 500 km ecco le trasferte in territorio lucano, pugliese e campano: Altamura (500 km), Picerno (501), Potenza (506 km), Monopoli (527 km), Salerno (529 km) e Cava de’ Tirreni (549 km). Lo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza ospiterà anche le gare casalinghe del Sorrento, ancora una volta. Tra le destinazioni più lontane dal capoluogo etneo spiccano Benevento (601 km), Caserta (605 km), Giugliano (609 km), Foggia (609 km), Cerignola (634 km), Casarano (636 km), Latina (760 km) e Caravaggio (1.357 km).

