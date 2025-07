TUMMINELLO, l’agente: “Confermo anche la chiamata del Catania, serve esborso economico importante”

Anche il Catania su Marco Tumminello. La conferma arriva direttamente dal procuratore dell’attaccante in forza al Crotone, Danilo Caravello, intervenuto a ‘TuttoSalernitana – Speciale Calciomercato’. Queste le sue parole per fare il punto della situazione:

“La Salernitana ha fatto un’offerta concreta due settimane fa che il Crotone ha respinto. Da quel momento la trattativa è entrata in una fase di stallo, di attesa da cui non siamo ancora usciti. Ad oggi nessuna squadra, compresa la Salernitana, è riuscita a soddisfare le richieste economiche dei calabresi per privarsi del loro attaccante principale. Il Crotone chiede mezzo milione? Ci aggiriamo intorno a questa cifra più eventuali bonus. Se mi ha chiamato il Catania? Si, mi hanno chiamato in tanti. Il problema è che è un’operazione economicamente importante”.

“Il mercato ci insegna che gli attaccanti sono quelli che hanno più richieste e più appeal. C’è da dire che l’operazione Tumminello è importante e non si può fare nell’ultima settimana, a meno che non arrivino cifre folli perchè poi anche il Crotone deve trovare un sostituito adeguato. L’anno scorso aveva fatto 20 gol ma non erano propensi a darlo e infatti fecero delle richieste per far capire che era incedibile. Questo è l’anno in cui voler far cassa e lasciare andare il giocatore. Serve ovviamente l’offerta giusta altrimenti lo terranno per altri sei mesi o un altro anno, sperando si ripeta. Mai come quest’anno però c’è una piena collaborazione per cercare la soluzione migliore per il calciatore”.

“Deadline? Una settimana prima dell’inizio del campionato, a meno che non arrivi un’offerta superiore alla richiesta nell’ultima settimana di mercato. Penso che i prossimi 12-15 giorni possano e debbano essere decisivi per una squadra che vuole perseguire determinati obiettivi. Tumminello ora è l’attaccante numero uno che c’è sul mercato. Serve un esborso economico importante”.

