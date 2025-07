TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 30 Giugno a domenica 6 Luglio:

LA SICILIA – Baiocco: “Catania, mi auguro che si costruisca un progetto tecnico serio con una forte identità societaria”

ASS. PARISI: “Catania Calcio, presto arriveranno i risultati auspicati. Prosegue l’opera di riqualificazione di tutti gli impianti sportivi cittadini”

MARANI (Pres. Lega Pro): “Ci auguriamo entro fine luglio di avere gli organici definitivi per stilare il calendario”

STAMPA CAMPANA – Il Mattino: “Catania, Trapani e Vicenza… presto qualcuna di loro può affondare il colpo per Berra”

STAMPA MARCHIGIANA – Corriere Adriatico: “Varone, il Catania propone contropartita tecnica all’Ascoli”

MERCATO: Feralpisalò, piace Guglielmotti

EX ROSSAZZURRI – Faggiano: “Anima e cuore per la Salernitana, non parlo del passato”

DEL FABRO: fiocco azzurro, è nato Gioele

MERCATO: Pieraccini, il Catania avanza. Perchè il difensore è riconoscente a Toscano

UFFICIALE: Castellini passa dal Catania al Mantova

STAMPA TRENTINA: “Maffei-Trento, c’è il gradimento del giocatore”

STURARO: gesto generoso, l’ENPA di Sanremo ringrazia il centrocampista

VANZETTO: il Catania si avvarrà ancora della sua collaborazione o le strade si divideranno?

MERCATO: i club “fiutano” l’affare tra svincolati e giocatori in scadenza

DI GENNARO: esperienza e motivazioni forti, il centrale sarà il punto di riferimento del reparto difensivo

STAMPA ASCOLANA – TuttoAscoliCalcio: “Varone, al momento Catania in pole”

LUPERINI: voglia di riscattare una stagione travagliata e deludente

STAMPA ABRUZZESE – Il Centro conferma: “Per Lancini forte pressing del Catania, ma non solo…”

MERCATO: Castellini, i perchè di una trattativa che soddisfa le parti in causa

CICERELLI: da Assisi a Norcia, nuovo ritiro rossazzurro e nuova prospettiva per il Catania

QUI CATANIA: da Faggiano a Pastore-Zarbano, una struttura dirigenziale che cambia volto

LA SICILIA: “Torre del Grifo, ancora nessuna novità”

UFFICIALE: Varsallona nuovo team manager del Catania

UFFICIALE: Gega saluta Catania, va al Casarano

SERIE C: SPAL e Brescia, svincolo d’ufficio per i tesserati. Tra questi anche alcuni ex Catania

QUI CATANIA: da Biagianti a Varsallona, quarto team manager della gestione Pelligra

QUI CATANIA: si avvicina la Campagna Abbonamenti, “zoccolo duro” presente ma servono segnali forti

MERCATO: il Catania tra i club interessati all’esterno Villa

MERCATO: Dalmonte, c’è il ritorno di fiamma dell’Arezzo

MERCATO: Catania-Inglese, lanciato segnale di debolezza. Ora un deciso potenziamento in avanti

L’EDITORIALE | Tra addii, attese e dubbi: il Catania ha bisogno di certezze

MERCATO: Pieraccini-Catania, trattativa a buon punto. C’è la fila per Lancini

VIA INGLESE: esplode la delusione dei tifosi sui social

QUI CATANIA: Inglese, l’ottimismo di Pastore non paga. Su Cicerelli il DS avrà ragione o sarà smentito?

MERCATO: Anastasio, non solo Salernitana. Spuntano anche Arezzo e Perugia

EX ROSSAZZURRI: Gomez deciso a rimettersi in gioco, dice sì al Padova

QUI CATANIA: Moro e Inglese gli ultimi attaccanti più “golliferi”, l’ex Parma lascia un’eredità pesante

TOSCANO: comincia un nuovo percorso, confidando nel rispetto delle garanzie prospettate

MERCATO: Faggiano, mirino su tanti giocatori desiderati lo scorso anno a Catania

QUI CATANIA: cambia per l’ennesima volta il preparatore dei portieri

LA SICILIA: “La vita del Catania non finisce con la partenza di Inglese ma servono rimedi prima possibile”

STAMPA AVELLINESE – Telenostra: “Vicenza più deciso su Tribuzzi. Catania e Trento su D’Ausilio”

SERIE C: Salernitana, Catania tra le trasferte a rischio segnalate dalla questura di Salerno

MERCATO – Patti (D.S. Ascoli): “Corazza e Varone? Nulla è deciso, ma devono essere convinti di rimanere”

MERCATO: Catania, Laukzemis potrebbe essere valutato in ritiro

MERCATO: Catania, riflessioni sulla posizione contrattuale di più giocatori della rosa

EX ROSSAZZURRI: Zenga-Siracusa, avventura al capolinea?

CATANIA 2025/26: rosa aggiornata, ancora tanti esuberi

QUI CATANIA: sul mercato in entrata occhi puntati su profili di categoria

VERSO IL RITIRO: l’addio di Inglese fa ancora rumore, al Catania il compito di sostituirlo a dovere

MERCATO: Corallo e Privitera, permanenza al Catania o cessione in prestito?

MERCATO: Di Tacchio tra i pochi over 30 in procinto di restare?

VERSO IL RITIRO: Catania, Toscano con quanti e quali giocatori a Norcia?

A MENTE FREDDA | Catania, mercato a rilento quando si avvicina l’inizio del ritiro

