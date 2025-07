TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 14 luglio a domenica 20 Luglio:

CATANIA: Campagna Abbonamenti “NOI”, tutte le info

MERCATO: Farroni riparte dal Siracusa

SERIE B – Botturi (D.T. Mantova) zittisce le voci: “Catania? Mancuso non è sul mercato”

MERCATO: D’Ausilio confermato in uscita, la strategia dell’Avellino

SERIE C: il 25 luglio i gironi, il 28 presentazione calendari

DONNARUMMA: le caratteristiche tecniche del laterale sinistro

MERCATO: Avellino, il diesse conferma richieste per Gori dalla C (anche dal Catania)

MERCATO: il Catania aveva proposto due giocatori al Cerignola per Capomaggio

STAFF TECNICO: Toscano ritrova Degiorgi e Moschella, saluta Vanzetto

UFFICIALE: Rolfini si lega al Catania per due anni

DONNARUMMA: torna in Sicilia dieci anni dopo la sfortunata esperienza di Messina

EX ROSSAZZURRI – Curiale: “Catania, anni meravigliosi nella piazza che mi ha dato più emozioni”

SERIE C: girone C, la situazione aggiornata delle panchine in vista del 2025/26

UFFICIALE: Catania, ecco lo staff tecnico per la stagione 2025/26

STAFF TECNICO: Catania, ecco chi non è stato riconfermato

UFFICIALE: Pieraccini al Catania in prestito con diritto di riscatto

SERIE B – Mancuso (Mantova): “Qui ho trovato l’ambiente che volevo e cercavo”

MERCATO – Stampa Emilia-Romagna: “Marras, le ultime sul futuro”

ROLFINI: “Catania, non vedo l’ora. Sarà un anno decisivo per noi”

MOSCHELLA: conosciamo meglio il nuovo collaboratore tecnico del Catania

UFFICIALE: Donnarumma al Catania, contratto di due anni

DONNARUMMA: il Catania immette qualità ed esperienza sulla fascia sinistra

MERCATO: Pieraccini, il Catania è riuscito ad evitare il possibile contro-riscatto del cartellino

BRUNO: conosciamo meglio il nuovo match analyst del Catania

GIOVANILI CATANIA: Privitera si trasferisce al CastrumFavara

QUI CATANIA: l’elenco dei calciatori non convocati per il ritiro di Norcia

MERCATO: Pieraccini, il Catania aveva avanzato un’altra richiesta al Cesena

GIANNINO’: ecco di cosa si occuperà il collaboratore della preparazione atletica

QUI CATANIA: Sturaro allenerà nel vivaio rossazzurro. E’ con Biagianti a Norcia

MERCATO: Catania, proposto al Campobasso Marsura

STAMPA VERONESE – L’Arena: “Chievo Verona, Costantino ha esperienza da vendere”

MERCATO: Zuccon, più B che C per il futuro del centrocampista sondato dal Catania

STURARO: addio al calcio giocato con vista sul futuro da tecnico

QUI CATANIA: sarà affidato a Butano il ruolo di terzo portiere?

QUI CATANIA: Toscano, la difesa a tre base imprescindibile anche nella prossima stagione

DEGIORGI: conosciamo meglio il nuovo preparatore dei portieri del Catania

MERCATO: Mondonico, contatti con Catania e Foggia

MERCATO – Stampa umbra: “Tommasini? Dare moneta, vedere cammello”

STAMPA MARCHIGIANA – Il Resto del Carlino: “Forte, partenza importante. Mai ricambiata la fiducia di società e tifosi ascolani”

STAMPA NAZIONALE – Schira (TuttoC): “Catania e Salernitana, dispetti di mercato tra due regine del Sud”

UFFICIALE: Forte ceduto dall’Ascoli al Catania in prestito

STAFF TECNICO: Castello-Catania, il matrimonio prosegue

QUI CATANIA: Forte, ecco perchè con l’Ascoli si è optato per il prestito

FORTE: il Catania punta sulla voglia di rivalsa dell’attaccante

LA SICILIA – Di Tacchio: “Ottime sensazioni. Si sta formando un gruppo di grandi lavoratori e uomini. Pastore e Zarbano valori aggiunti”

LA SICILIA – Di Tacchio: “Voglia di migliorarsi sempre e avere continuità. Noi e i tifosi, creare un blocco di cemento”

MERCATO: Tonin, prova ad inserirsi la Salernitana

SAMBENEDETTESE-CATANIA: in dubbio la disputa dell’amichevole pensata per il 2 agosto

MERCATO: nuovo regolamento prestiti, facciamo chiarezza

SERIE C – Pavone (resp. tecnico Trapani): “Il Catania tra le favorite. Non mi aspetto un campionato equilibrato come la scorsa stagione”

QUI CATANIA: al momento riconfermati 15 giocatori della scorsa stagione

DONNARUMMA: “uomo chiave” per la stampa romagnola, l’importanza del suo contributo nel Cesena di Toscano

TOSCANO: l’allenatore rossazzurro torna a Norcia dopo la B ottenuta alla guida della Ternana nel 2011

QUI CATANIA – Toscano e Zarbano: “Splendida accoglienza e condizioni ottimali a Norcia”

CATANIA SOCIAL – Costantino: “Catania tappa bellissima, ho ammirato il cuore e la passione della gente”

MERCATO: Montalto, si muove qualcosa di concreto. Lo scenario

MERCATO: Vallocchia e Aloi, il punto della situazione

LA SICILIA – Recchi visita il Catania a Norcia: “In rossazzurro sarei rimasto a vita. Pastore e Zarbano, idee chiare. Toscano profilo giusto”

MERCATO: Peralta, sondaggio del Foggia

QUI CATANIA: Sturaro e Federica Pignotti da un mese sposi

MERCATO – Stampa salernitana: “Faggiano rischia di farsi sfuggire Tumminello, Catania e Benevento pronte a trattare”

SILVESTRI: futuro ancora a tinte rossazzurre? L’ultima parola spetta a Toscano

CASTELLINI: “Il Catania mi ha dato una grossa opportunità. Il 27 di Biagianti mio numero fortunato”

LA SICILIA: “Di Tacchio, Toscano punta forte su di lui”

L’EDITORIALE | Lavori in corso: Toscano al timone del progetto, dieci giorni cruciali per il mercato

CURIOSITA’: il piccolo Leonardo disegna il volto di mister Toscano, che apprezza

LA SICILIA: “Catania, giorno libero dopo cinque doppie sedute di lavoro consecutive”

CATANIA SOCIAL – De Rose: “Mai mollare…”

CORSO UEFA B: Sturaro e due ex Catania tra gli ammessi

QUI CATANIA: elevare il livello qualitativo e mentale del reparto offensivo

CERRI (ex D.S. Catanzaro): “Ecco perchè vedo protagoniste Catania, Trapani, Benevento e Salernitana”

CURIOSITA’ – I cuGGini ironizzano su Faggiano e Inglese: “C’erano anche loro al concerto dei Coldplay…”

SONDAGGIO CHIUSO – I tifosi: “Catania, bene Forte e Rolfini ma in attacco serve altro”

ROLFINI: stimoli ed entusiasmo, Catania la sua prima tappa al Sud Italia

