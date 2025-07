TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 21 luglio a domenica 27 Luglio:

CATANIA SOCIAL – Guglielmotti: “Lascio uno spogliatoio meraviglioso. Grazie Catania, che Dio abbia cura di voi. Vi voglio bene”

LA SICILIA: “Leonardo, storia di passione di un piccolo tifoso”

LA SICILIA: “Il Catania si coccola Cicerelli. Gol, genialità e leadership per puntare in alto”

CALCIO SICILIANO: ufficiale il ritorno in pista di Laneri dopo l’esperienza di Catania

MERCATO: Tello, trattativa con un club colombiano

MERCATO: Peralta, previsti nuovi contatti col Foggia

EX ROSSAZZURRI – Maxi Lopez: “Mi piacerebbe rivedere Catania e Palermo nella stessa categoria”

STAMPA ASCOLANA: “Forte, il Catania si è fatto carico dell’intero stipendio”

STAMPA LIGURE: “Sturaro, carriera straordinaria. Ora insegnerà calcio ai più giovani”

ROLFINI – Come si presenta e come lo descrive Balzaretti (ex DS Vicenza): “Voglia e fame straordinaria, il collettivo al primo posto”

SERIE C: le novità principali in vista della stagione 2025/26

DONNARUMMA, l’agente: “Il suo percorso da esempio per tanti ragazzi italiani”

SARACINESCA DINI: il portiere insegue la B sei anni dopo l’impresa realizzata a Trapani

CASASOLA-DONNARUMMA: l’importanza degli esterni nell’economia del gioco di Toscano

QUI CATANIA: da Jimenez a Cicerelli, rinnovi da definire per evitare un Inglese-bis

TUMMINELLO, l’agente: “Confermo anche la chiamata del Catania, serve esborso economico importante”

DAL RITIRO: Forti a disposizione del gruppo a Norcia

LA SICILIA: “Curiosità, la Sampdoria ‘copia’ la campagna abbonamenti del Catania”

MERCATO – Ternana, quali risvolti per Vallocchia e Aloi? Liverani: “In caso di offerte importanti le valutiamo”

LA SICILIA – Dini: “E’ un Catania affamato. Non vedo l’ora di ripartire. Creiamo basi solide per il campionato”

ACCADDE OGGI: 23 luglio 2006, approda a Catania il primo giapponese della storia rossazzurra

MERCATO: Marsura-Campobasso, si va verso il no

CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Catania? Si muove bene, ma ad oggi nessuno è completo come noi”

STAMPA TERNANA: “Il Catania torna forte su Vallocchia”

UFFICIALE: salta l’accordo con il Giulianova, Tirelli in prestito al Budoni

MERCATO: ecco perchè Toscano spinge per arrivare a Vallocchia

A MENTE FREDDA | Fiduciosi e scettici, popolo rossazzurro diviso in attesa del responso del campo

CASASOLA: a Catania il laterale argentino proverà a rinverdire i fasti di Pablo Alvarez

Il complesso fenomeno del calciomercato. Pastore, telefono sempre acceso e responsabilità delle scelte

LA SICILIA – Raimo: “Catania, mi sento un privilegiato. Quest’anno vogliamo rendere felici i nostri tifosi”

STAFF MEDICO: confermata la figura del dott. Riso

STAMPA PESCARESE: “Tonin, Catania avanti sulla Salernitana”

QUI CATANIA: fuori Inglese, dentro Cicerelli. Mettere l’ex Ternana al centro del progetto

GRAVINA (Pres. FIGC): “Serie C, più rigore sulle regole di ingresso o riforma campionati. Proporremo un cambiamento”

CASASOLA: “Catania, mi piace il ‘toscanismo’. Tutti insieme possiamo fare grandi cose”

STAMPA CAMPANA: “Benevento, Trapani e Catania meglio della Salernitana sul mercato”

EX ROSSAZZURRI – Monaco: “Si sta allestendo un’ottima squadra, Toscano deve riportare il Catania in Serie B”

QUI CATANIA: a chi andrà la fascia da capitano?

EX ROSSAZZURRI – Baiocco: “Catania, credo si stia lavorando nella direzione giusta”

STAMPA CALABRESE: “Montalto-Reggina, nome che continua a circolare con forza”

CATANIA 2025/26: rosa aggiornata, acquisti e cessioni

UFFICIALE: Serie C, composizione gironi. Salernitana, Latina e Atalanta U23 nel gruppo C

CATANIA FC: “Siamo vicini ai nostri tifosi”

SERIE C: stagione sportiva 2025/26, previsti tre turni infrasettimanali

UFFICIALE: Grella consigliere del Direttivo Lega Pro

EX ROSSAZZURRI – Anastasio: “Punto a vincere il campionato con la Salernitana. Faggiano, rapporto speciale”

SCUGNIZZO CUP: presente anche una rappresentanza della tifoseria del Catania

LA SICILIA: “Casasola rinnova la tradizione degli argentini”

AVV. MILONE: “Basta criminalizzare le tifoserie. Un pensiero ai tifosi del Catania rimasti feriti”

STAMPA NAZIONALE – Esposito (TuttoC): “Tutto il mondo ultras italiano si stringe ai tifosi del Catania”

MERCATO: Catania, in arrivo il difensore/centrocampista Manuel Martic

MERCATO: Benevento, visite mediche per Tumminello ma non firma. Salta l’accordo

QUI CATANIA: Luperini osservato speciale, Toscano studia la possibile collocazione tattica

COPPA ITALIA SERIE C: Primo Turno Eliminatorio, sarà Crotone-Catania

MERCATO: Vallocchia, proseguono i contatti con la Ternana che vede complicazioni sul futuro societario

L’EDITORIALE | Ore di angoscia dopo l’incidente: vicini ai tifosi coinvolti, oltre il campo e il calcio

TOSCANO: “Calcio in questi momenti passa in secondo piano. Vogliamo riavere al più presto i ragazzi allo stadio”

ULTRAS CATANIA – Irriducibili: “Bollettino medico, s’intravede la luce in fondo al tunnel! Ringraziamo i tanti ultras che ci sono vicini”

CALCIO SICILIANO: Catania e Siracusa si ritrovano da avversari sei anni dopo

STAMPA AVELLINESE: “Catania e Crotone su D’Ausilio? La situazione”

MARTIC: “Il calcio mia unica scelta di vita. Idolo Modric, ma io stesso la mia principale fonte d’ispirazione”

TRASFERTE: da Trapani a Caravaggio, i chilometri che il Catania dovrà macinare in campionato

QUI CATANIA: lunedì si conoscerà il percorso stagionale in campionato

DI TACCHIO: “Io capitano del Catania? Sarebbe un onore e un privilegio. I nuovi sono bravi giocatori e grandi uomini”

MONDOPRIMAVERA: “Biagianti, scelta all’insegna della continuità tecnica e progettuale”

LA SICILIA: “Silvestri verso la cessione, Perugia e Gubbio club più interessati”

LA SICILIA: “Pastore e staff osservano Quiroz, ragazzo in prova a Norcia”

LA SICILIA: “Test in famiglia, Stoppa decisivo. Di Tacchio e Quaini a riposo”

LA SICILIA: “Catania, gli aspetti principali emersi dall’ultimo allenamento settimanale”

EX ROSSAZZURRI – Zenga: “Sonetti, svelo un aneddoto. Esperienza siciliana? Catania tappa più bella”

STAMPA MARCHIGIANA: “Sambenedettese, salta amichevole col Catania”

NORCIA – Il Sindaco: “Col Catania lavoriamo per instaurare un rapporto capace di regalarci grandi soddisfazioni”

ASS. PARISI: “Catania, i sacrifici dei tifosi l’aspetto più bello della storia rossazzurra”

STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Catania, sta nascendo qualcosa di buono. Per Toscano prima la difesa, poi lo sviluppo del gioco offensivo”

ROLFINI: “Catania, non vedo l’ora di viverti. Il mister spinge molto”

STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Catania, conferme su Martic. Idea Flavio Bianchi”

