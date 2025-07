UFFICIALE: Anastasio è un giocatore della Salernitana

NOTA STAMPA UNIONE SPORTIVA SALERNITANA

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 1996 Armando Anastasio. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Catania e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2027 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, il calciatore vanta oltre 200 presenze da professionista in carriera. Padova, Albinoleffe, Monza (con tanto di promozione in cadetteria), Reggiana, Pro Vercelli, Casertana e Catania le squadre in cui ha militato in Serie C, mentre in B ha vestito le casacche di Parma, Carpi, ancora Monza e Pordenone. Per lui anche un’esperienza con i croati del Rijeka, con cui ha collezionato 3 gettoni in Europa League.”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***