UFFICIALE: Brunetti lascia il Catania Femminile, va alla Juventus Women

Il Catania Femminile fa registrare una perdita importante, in vista della stagione 2025/26. Non farà parte dell’organico rossazzurro, infatti, il difensore Josephine Brunetti. Dopo un rilevante processo di formazione tra le fila dell’Atletico Siracusa e l’esperienza in prestito alla Roma, confermando alle pendici dell’Etna i progressi evidenziati guadagnandosi in più di un’occasione la convocazione in Nazionale Under 15, per uno dei migliori talenti siciliani al femminile – classe 2010 – è arrivato il momento di effettuare un nuovo salto di qualità. E’ ufficiale, infatti, il passaggio di Brunetti alla Juventus Women. Prosegue il confortante percorso di crescita di Brunetti, che è stata messa nelle condizioni di intraprendere una carriera calcistica importante sfruttando appieno le sue qualità.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***