UFFICIALE: Castellini passa dal Catania al Mantova

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Castellini alla società Mantova 1911, a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni”. E’ quanto riporta il club rossazzurro nella nota diffusa in queste ore. Le condizioni legate alla formula del trasferimento del difensore bresciano fanno riferimento all’eventuale salvezza conseguita sul campo dai virgiliani. In caso di permanenza in Serie B, dunque, il cartellino di Castellini sarebbe per intero di proprietà del Mantova che lo riscatterebbe automaticamente (previsti anche importanti bonus in favore del Catania, ndr).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***