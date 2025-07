UFFICIALE: Catania, ecco i convocati per il ritiro di Norcia

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Con la prima doppia seduta, allo stadio “Filippo Micheli”, è iniziata la preparazione estiva del Catania, giunto ieri a Norcia.

In mattinata, mister Toscano ha disposto e diretto lo svolgimento di programmi differenziati per due gruppi di lavoro; nel pomeriggio, allenamento concluso con una partitella su metà campo. In ritiro, oggi, sono a disposizione 24 calciatori: Allegretto, Bethers, Bočić, Bottaro (portiere dell’under 19 rossazzurra), Butano, Casasola, Celli, Chiarella, Cicerelli, D’Andrea, Di Gennaro, Di Tacchio, Dini, Donnarumma, Ierardi, Jiménez, Lunetta, Luperini, Pieraccini, Quaini, Raimo, Rolfini, Silvestri e Stoppa. Frisenna svolge attualmente, in sede, un programma di riatletizzazione.

