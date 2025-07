UFFICIALE: Catania, ecco il calendario del campionato 2025/26. Partenza col Foggia, si chiude con l’Atalanta U23

La Lega Pro ha reso noto il calendario dei tre gironi del campionato di Serie C 2025/26. Il Catania esordirà nel raggruppamento C allo stadio “Angelo Massimino” contro il Foggia il 24 agosto. Tra la fine di settembre ed i primi di ottobre, derby siciliani con Trapani e Siracusa. Fine mese di ottobre di fuoco con il doppio turno casalingo al cospetto di Salernitana e Benevento, ancora più incandescente la prima settimana di marzo quando il Catania sfiderà entrambe le compagini a pochi giorni di distanza. Due turni consecutivi tra le mura amiche anche tra l’8 e l’11 febbraio, avversarie Trapani e Audace Cerignola. Catania di scena sul campo dell’Atalanta U23 in occasione dell’ultima giornata. Riportiamo, nel dettaglio, tutte le tappe rossazzurre del torneo.

GIRONE D’ANDATA

GIORNATA 1: Domenica 24 Agosto 2025, Catania-Foggia

GIORNATA 2: Domenica 31 Agosto 2025, Cavese-Catania

GIORNATA 3: Domenica 7 Settembre 2025, Catania-Monopoli

GIORNATA 4: Domenica 14 Settembre 2025, Cosenza-Catania

GIORNATA 5: Domenica 21 Settembre 2025, Catania-Sorrento

GIORNATA 6: Mercoledì 24 Settembre 2025, Trapani-Catania

GIORNATA 7: Domenica 28 Settembre 2025, Audace Cerignola-Catania

GIORNATA 8: Domenica 5 Ottobre 2025, Catania-Siracusa

GIORNATA 9: Domenica 12 Ottobre 2025, Giugliano-Catania

GIORNATA 10: Domenica 19 Ottobre 2025, Catania-Salernitana

GIORNATA 11: Domenica 26 Ottobre 2025, Catania-Benevento

GIORNATA 12: Domenica 2 Novembre 2025, Casertana-Catania

GIORNATA 13: Domenica 9 Novembre 2025, Catania-Team Altamura

GIORNATA 14: Domenica 16 Novembre 2025, Casarano-Catania

GIORNATA 15: Domenica 23 Novembre 2025, Catania-Latina

GIORNATA 16: Domenica 30 Novembre 2025, AZ Picerno-Catania

GIORNATA 17: Domenica 7 Dicembre 2025, Catania-Crotone

GIORNATA 18: Domenica 14 Dicembre 2025, Potenza-Catania

GIORNATA 19: Domenica 21 Dicembre 2025, Catania-Atalanta U23

GIRONE DI RITORNO

GIORNATA 1: Domenica 4 Gennaio 2026, Foggia-Catania

GIORNATA 2: Domenica 11 Gennaio 2026, Catania–Cavese

GIORNATA 3: Domenica 18 Gennaio 2026, Monopoli-Catania

GIORNATA 4: Domenica 25 Gennaio 2026, Catania-Cosenza

GIORNATA 5: Domenica 1 Febbraio 2026, Sorrento-Catania

GIORNATA 6: Domenica 8 Febbraio 2026, Catania-Trapani

GIORNATA 7: Mercoledì 11 Febbraio 2026, Catania-Audace Cerignola

GIORNATA 8: Domenica 15 Febbraio 2026, Siracusa-Catania

GIORNATA 9: Domenica 22 Febbraio 2026, Catania-Giugliano

GIORNATA 10: Domenica 1 Marzo 2026, Salernitana-Catania

GIORNATA 11: Mercoledì 4 Marzo 2026, Benevento-Catania

GIORNATA 12: Domenica 8 Marzo 2026, Catania-Casertana

GIORNATA 13: Domenica 15 Marzo 2026, Team Altamura-Catania

GIORNATA 14: Domenica 22 Marzo 2026, Catania-Casarano

GIORNATA 15: Domenica 29 Marzo 2026, Latina-Catania

GIORNATA 16: Domenica 5 Aprile 2026, Catania-AZ Picerno

GIORNATA 17: Domenica 12 Aprile 2026, Crotone-Catania

GIORNATA 18: Domenica 19 Aprile 2026, Catania-Potenza

GIORNATA 19: Domenica 26 Aprile 2026, Atalanta U23-Catania

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***