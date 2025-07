UFFICIALE: Costantino risolve il contratto col Catania. Lo aspetta il Chievo Verona

“Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rocco Costantino. All’attaccante, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 21 presenze e 2 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. Il comunicato diffuso dalla società etnea conferma che è definitivamente conclusa l’avventura di Costantino con la maglia del Catania. I tifosi ricordano Costantino soprattutto per il gol che permise ai rossazzurri di vincere la Coppa Italia Serie C contro il Padova nella stagione 2023/24. Lo attende il Chievo Verona, con cui dovrebbe firmare un contratto di durata triennale.

