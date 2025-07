UFFICIALE: Donnarumma al Catania, contratto di due anni

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cesena FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Donnarumma, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2027. Con i bianconeri, agli ordini di mister Toscano, l’esterno sinistro ha conquistato nel 2024 la promozione in B e vinto la Supercoppa di Serie C. Nato a Gragnano (Napoli) il 12 aprile 1992 e cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Donnarumma ha disputato complessivamente 111 gare tra i cadetti (28 nella scorsa stagione), indossando anche le maglie del Cittadella e della Nocerina. In C, al suo attivo esperienze con Il Monopoli, il Mantova, il Messina, il Como e il Carpi; in D, con il Lecco e la Cavese.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***