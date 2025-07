UFFICIALE: Forte ceduto dall’Ascoli al Catania in prestito

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Ascoli Calcio 1898 il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Francesco Forte. Nato a Roma il 1° maggio 1993, l’attaccante ha realizzato fin qui 111 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali. Nel 2020/21, con il Venezia, ha sommato 15 gol conquistando la promozione in Serie A, categoria in cui ha esordito nel 2013 con l’Inter. In nerazzurro, Forte ha vinto uno scudetto Primavera nel 2012 e si è ben distinto al massimo livello giovanile, debuttando con l’Italia under 20. Nella fase iniziale della carriera, ha indossato le maglie del Pisa, del Forlì, della Lucchese, della Cremonese, del Teramo, del Perugia e dello Spezia; dopo l’esperienza con il Beveren nella massima serie belga, nel 2016/17 ha stabilito con la Juve Stabia il record personale di marcature in B, a quota 17, per poi approdare al Benevento e al Cosenza, ritornando infine ad Ascoli.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***