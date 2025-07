UFFICIALE: Grella consigliere del Direttivo Lega Pro

NOTA STAMPA LEGA PRO

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro tenutosi in data odierna, nell’ambito delle funzioni ad esso demandate dallo Statuto, ha deliberato all’unanimità la sostituzione dei consiglieri decaduti Alessandra Bianchi e Angelo Antonio D’Agostino attraverso la surroga per cooptazione di Vincenzo Grella, Vicepresidente della Società Catania Fc, e Mauro Giacca presidente AC Trento, a consiglieri del Direttivo. Questi si aggiungono ai confermati Mauro Bosco (Vis Pesaro), Nicola Grieco (Audace Cerignola), Patrizia Rossana Testa (Pro Patria) e Stefano Udassi (Torres). L’individuazione tiene conto del principio di rappresentatività dei Gironi all’interno del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha deciso che nel Comitato Esecutivo Nicola Grieco (presidente Audace Cerignola) e Patrizia Testa (presidente Pro Patria) sostituiranno D’Agostino e Bianchi. Il Presidente Marani ha dato il benvenuto ai nuovi consiglieri del Direttivo, evidenziandone le qualità professionali. Il Consiglio Direttivo ha quindi informato sulle risorse federali ‘24/’25 per la “Riforma Zola” ed ha confermato i tavoli di lavoro per la stagione sportiva 2025/26.

Infine, il Consiglio Direttivo ha approvato i raggruppamenti dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi stagione sportiva 2025/2026, della Coppa Italia 2025/26 (da questa stagione, fino ai quarti di finale compresi, in caso di parità al termine dei novanta minuti non ci saranno i supplementari ma si andrà direttamente ai rigori), dei Campionati Primavera 3 e 4 ed è stato aggiornato e informato sull’adozione sistema “Football Video Support” nella stagione sportiva 2025/2026.

