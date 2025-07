UFFICIALE: Inglese è un giocatore della Salernitana

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 1991 Roberto Inglese. Il calciatore, libero da contratto dopo la fine della sua esperienza al Catania, ha firmato per il club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni”. Il comunicato emesso dal sodalizio campano non lascia alcun dubbio: non c’è nessuna possibilità di rivedere il giocatore indossare la maglia del Catania. Più convincente la proposta della Salernitana ed ha inciso la presenza nella società granata dell’ex direttore sportivo Daniele Faggiano, in ottimi rapporti con Inglese.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***