UFFICIALE: Montalto risolve il contratto col Catania

“Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Adriano Montalto. All’attaccante, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 22 presenze e 3 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. La nota ufficiale diffusa dalla società etnea conferma che l’attaccante siciliano (nativo di Erice, ndr) classe 1988 non è più da considerarsi un calciatore del Catania. Avventura tutt’altro che esaltante, quella di Montalto in rossazzurro, andata in archivio dopo una sola stagione vissuta alle pendici dell’Etna.

