UFFICIALE: Pieraccini al Catania in prestito con diritto di riscatto

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cesena FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pieraccini, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo. Nato a Ravenna il 10 marzo 2004, il difensore è cresciuto calcisticamente nella società bianconera, con la quale ha conquistato una promozione in Serie B agli ordini di mister Toscano, disputando 24 gare e realizzando 2 reti; nella scorsa stagione, ha sommato le prime presenze tra i cadetti. Con il club romagnolo ha vinto nel 2024 anche la Supercoppa di Serie C e nel 2022, dopo aver ottenuto la promozione in Primavera 1, la Supercoppa Primavera 2.

===>>> PIERACCINI: i momenti chiave della carriera, Sergio Ramos modello da seguire

===>>> MERCATO: Pieraccini, perchè il difensore è riconoscente a Toscano

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***