UFFICIALE: Serie C, composizione gironi. Salernitana, Latina e Atalanta U23 nel gruppo C

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro nella riunione tenutasi oggi, venerdì 25 luglio, ha deliberato la composizione dei gironi del campionato di Serie C Sky Wifi per la stagione sportiva 2025/2026. Confermato l’inserimento del Latina e quello della Salernitana nel gruppo C, nonostante la richiesta formulata dai granata e dalla Questura di Salerno di cambiare raggruppamento per esigenze di ordine pubblico. L’Atalanta U23 prende il posto della Juventus Next Gen. La neonata Inter U23 è stata inserita nel gruppo A. Questa la formazione ufficiale dei gironi:

GIRONE A – Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

GIRONE B – Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Franciacorta Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

GIRONE C – Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

