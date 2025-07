UFFICIALE: Tello dice addio al Catania

“Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Andrés Felipe Tello Muñoz. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 12 presenze, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. Il comunicato stampa emesso dalla società sancisce la chiusura definitiva del rapporto professionale del centrocampista colombiano con la maglia del Catania. Reduce dall’esperienza poco esaltante in prestito alla Salernitana, Tello era rientrato alla base. Essendo fuori dal progetto tecnico rossazzurro, però, il calciatore classe 1996 era destinato a lasciare il club. L’accordo per la risoluzione è stato formalizzato in queste ore ed il Catania sorride nella misura in cui libera dal monte ingaggi il contratto più oneroso dell’intera rosa.

