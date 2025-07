ULTRAS CATANIA – Irriducibili: “Bollettino medico, s’intravede la luce in fondo al tunnel! Ringraziamo i tanti ultras che ci sono vicini”

Comunicato del gruppo ultras rossazzurro “Irriducibili” che di seguito riportiamo integralmente:

“Il tragico evento, che ha coinvolto un van di ragazzi del nostro gruppo Irriducibili Curva Sud Catania che si stava recando in Umbria per assistere al ritiro del Catania Calcio, ha scosso nel profondo le nostre anime. Di tutti gli occupanti del mezzo, due in particolare hanno subito conseguenze più gravi e sono stati ricoverati in prognosi riservata. Mentre uno è fuori pericolo, ma con diverse fratture e traumi, un altro ancora è alle prese con una situazione medica delicata per le numerose lesioni riportate, anche se nell’ultimo bollettino medico, notizia di pochi minuti fa, ci comunicano sia stato estubato e riesce ad essere vigile e respirare autonomamente. Si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel e ne siamo davvero felici!!

Questo triste evento ci sta mettendo alla prova, come Ultras e come uomini, e stiamo cercando di darci forza l’uno con l’altro, per superare insieme questo momento triste del nostro percorso. Ci teniamo a ringraziare i tanti Ultras che in questi momenti ci sono vicini, e mostrare il nostro sincero apprezzamento per tutti i messaggi ricevuti da numerose tifoserie, amiche e non, per gli striscioni a nostro sostegno, e soprattutto per il pronto aiuto e la totale messa a disposizione da parte dei fratelli di Napoli, ma anche degli Ultras di Salerno e Cava de’ Tirreni. Inoltre vogliamo ringraziare l’intero movimento Ultras Catanese, di ogni gruppo e settore dello stadio, che ci hanno fatto sentire il loro supporto e si sono subito prodigati per starci vicino!

In momenti come questi, per chi come noi vive ultras e viaggia, fa sacrifici per l’amore della maglia e l’onore della propria città, il movimento intero, ancora una volta, si mostra solidale ed accorre in aiuto in tutti i modi possibili, senza badare a spese e andando oltre i colori e la fede calcistica! Grazie di cuore, sperando che tutti i nostri fratelli coinvolti possano riprendersi e tornare a casa dai loro cari il prima possibile. IRRIDUCIBILI, NON SI MOLLA”.

