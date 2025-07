ULTRAS COSENZA: “Rivalità in secondo piano, sinceramente vicini a tutta la comunità del Catania Calcio”

Tifoseria sportivamente rivale ma, come tantissime altre, rivolge un pensiero sentito alla Catania ultras che vive ore di angoscia. Ecco cosa scrivono via social i supporter del Cosenza, nello specifico il gruppo Ultrà Cosenza United:

“Siamo profondamente scossi nell’apprendere del grave incidente stradale che ha coinvolto alcuni tifosi del Catania, in viaggio verso Norcia per sostenere la propria squadra. In momenti come questi, i colori e le rivalità passano in secondo piano. Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà ai ragazzi coinvolti, alle loro famiglie, al tifo organizzato etneo e a tutta la comunità sportiva del Catania Calcio. Un pensiero speciale va al tifoso attualmente in condizioni critiche: forza fratello, non mollare. Il calcio è passione, viaggio, fratellanza e vita. Che nessun tragico evento lo trasformi in dolore”.

