VANZETTO: il Catania si avvarrà ancora della sua collaborazione o le strade si divideranno?

L’attaccante Rocco Costantino ebbe modo di definirlo così, nel corso della stagione 2023/24 (fonte Telecolor): “Persona speciale, entrata subito in sintonia con noi. Anche sul piano dell’intensità in allenamento ci ha dato un coinvolgimento maggiore. A livello umano ci ha dato tantissimo, scherzando con tutti. Anche quando la situazione era pesante cercava sempre giornalmente di smorzare un po’ la tensione”. Riferimento alla figura di Leonardo Vanzetto, componente dello staff tecnico rossazzurro confermato anche nella stagione successiva, sotto la gestione Toscano.

Vanzetto non era un nome nuovo ai tifosi del Catania. Negli anni ’90 contribuì a scrivere pagine di storia da calciatore sotto la bandiera rossazzurra. Fu anche tra i protagonisti del successo nel derby di Palermo del 1993 con i gol di Palmisano e Cipriani che regalarono una vittoria per certi versi inattesa alle pendici dell’Etna. Nelle vesti di allenatore ha affrontato il Catania di Giovanni Ferraro guidando il Città di Sant’Agata, in Serie D, e lui s’inchinò al pubblico quando venne quasi a violare il “Massimino”.

Il suo inserimento nello staff ha dato nuova linfa portando conoscenze tecnico-tattiche, idee e buon umore ad un gruppo che ha attraversato momenti di difficoltà nelle ultime stagioni. Il lavoro di Vanzetto in qualità di collaboratore tecnico, comunque, si è rivelato utile e proficuo alla causa. Adesso quale futuro per lui? La società rossazzurra ha preannunciato cambiamenti all’interno dello staff, vedremo se Vanzetto proseguirà l’avventura sotto l’Etna oppure le strade si divideranno.

