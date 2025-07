VERSO IL CAMPIONATO: tra un mese si parte, poco dopo chiusura mercato. Attesa per le prossime operazioni

Domenica 24 agosto lo start del campionato, prima ancora al via la Coppa Italia (17 agosto), l’1 settembre alle ore 20:00 la chiusura della sessione estiva del calciomercato. Date non così lontane, che evidenziano la necessità – per il Catania – d’imprimere nei prossimi giorni un’accelerata alle trattative sia in entrata che in uscita. Permettendo all’allenatore Mimmo Toscano di lavorare al più presto con la rosa al completo. C’è da dire che, ad oggi, l’ex Cesena opera nel ritiro di Norcia con un consistente numero di calciatori riconfermati e pochi esuberi rispetto allo scorso anno, quando ad Assisi erano presenti una quarantina di giocatori rendendo molto più complicato il lavoro di squadra e staff tecnico.

Aspetto non trascurabile, questo, che consente al Catania di svolgere con rinnovata serenità il ritiro. Dopo avere ufficializzato la settimana precedente una serie di movimenti in entrata, adesso c’è attesa per consegnare a Toscano le ultime pedine indispensabili in vista della stagione 2025/26. Attenzione principalmente rivolta ai reparti di centrocampo e attacco, non escludendo ancora qualche intervento in difesa. Il lavoro in sede di calciomercato non manca, mentre il Catania è avviato verso l’inizio della nuova stagione.

