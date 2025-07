VERSO IL RITIRO: Catania, Toscano con quanti e quali giocatori a Norcia?

Ci si avvia verso il raduno in sede che precederà la partenza del Catania per il ritiro di Norcia. Mister Toscano è in contatto con il direttore sportivo Pastore per ricevere notizie circa le prossime mosse sul mercato, avendo al momento il club formalizzato solo operazioni in uscita. In entrata, invece, svariati contatti, sondaggi e qualche trattativa avviata. Una di queste dovrebbe essere a buon punto, riguarda l’operazione che porterà alla corte di Toscano il difensore del Cesena Simone Pieraccini.

Pieraccini, dunque, potrebbe essere uno dei volti nuovi a prendere parte al ritiro umbro. Per il resto l’auspicio è che alla voce “entrate” si muova concretamente più di qualcosa a stretto giro, mentre si prevedono altre uscite in settimana ma bisognerà gestire gli esuberi. Lo scorso anno, infatti, alcuni calciatori che non rientravano nei piani tecnici si erano accordati con la società per allenarsi altrove, in attesa di nuova sistemazione. Molti altri hanno lavorato ad Assisi pur non facendo parte del progetto con difficoltà per lo staff tecnico che ha dovuto svolgere gran parte del ritiro pre campionato con una quarantina di giocatori.

Difficoltà legittime, legate alla pianificazione e gestione degli allenamenti, incidendo anche sul morale della squadra. Quest’anno Toscano ha chiesto alla società maggiore attenzione in proposito e, a differenza della passata stagione, potrà contare su uno “zoccolo duro” di calciatori riconfermati nella rosa. Qualche ragazzo sarà anche valutato per un’eventuale permanenza in rossazzurro. Come riportato giorni fa, non si esclude la possibilità di organizzare amichevoli anche con squadre professionistiche al lavoro nelle vicinanze, ma attendiamo l’ufficializzazione del calendario degli allenamenti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***