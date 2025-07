VERSO IL RITIRO: l’addio di Inglese fa ancora rumore, al Catania il compito di sostituirlo a dovere

Non è stata digerita, ancora, la perdita di Roberto Inglese. Nè i tifosi, nè probabilmente il Catania si aspettavano di dovere rinunciare all’apporto del terminale offensivo di Lucera. Anche perchè dalla società erano giunte parole di ottimismo e fiducia circa la permanenza di Inglese. Al di là che il giocatore ha preferito andare alla corte di Raffaele, su decisiva spinta del diesse Faggiano, le perplessità scaturiscono dal fatto che la dirigenza avrebbe potuto gestire meglio la vicenda. Il contratto scadeva a giugno, discutere del rinnovo con congruo anticipo piuttosto che “elemosinare” il sì di Inglese protraendo il discorso ha complicato le cose. Dopo il 30 giugno, perso alcun potere contrattuale, tutto era nelle mani di Inglese che ha accettato la proposta di Faggiano.

A questo punto la palla passa al Catania, che deve in qualche modo farsi “perdonare” dai tifosi la gestione non ottimale della trattativa reperendo sul mercato uno o più sostituti all’altezza. Inglese viaggia verso il compimento dei 34 anni di età, questo rappresenta un vantaggio nella misura in cui ha accumulato tanta esperienza, e l’esperienza è un aspetto che aiuta in termini di leadership, nella comprensione delle dinamiche di gioco, nel fungere da mentore per i compagni più giovani offrendo consigli e supporto, nel portare con sé una maggiore professionalità e dedizione all’allenamento.

Di contro non si può escludere che cominci a venire fuori un certo declino fisico, comportando una diminuzione della velocità, della resistenza e della capacità di recupero, meno flessibilità tattica e un rischio maggiore di infortuni. L’auspicio, dunque, è che il Catania rimpiazzi Inglese nel modo opportuno, magari con profili più giovani ma dalle elevate potenzialità, non facendo rimpiangere l’assenza di quello che è stato, nella passata stagione, un assoluto punto di riferimento per la squadra di Mimmo Toscano.

