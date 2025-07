VERSO IL RITIRO – Trodica Calcio: “Prestigiosa amichevole col Catania il 23 luglio”

Ufficializzata una delle amichevoli che il Catania sosterrà a Norcia. Avversario il Trodica Calcio, formazione marchigiana militante nel campionato di Eccellenza. Proprio il club della provincia di Macerata ha emesso il seguente comunicato: “Il Trodica Calcio 1968 è felice di annunciare un’importante amichevole estiva: mercoledì 23 luglio alle ore 18, la squadra affronterà il Catania FC, formazione di Serie C, presso lo stadio “Filippo Micheli” di Norcia. Una sfida di prestigio che rappresenta un’opportunità unica per confrontarsi con un club blasonato del panorama professionistico italiano, in una cornice suggestiva e di grande visibilità”.

