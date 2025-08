VERSO LA STAGIONE 2025/26: sarà un mese di agosto denso di novità tra campo e mercato

E anche luglio va in archivio. Mentre il Catania vive gli ultimi giorni di ritiro a Norcia, il tempo scorre e si apre un mese importante in preparazione della stagione 2025/26. La prima settimana di agosto vedrà i rossazzurri di Mimmo Toscano disputare un confronto amichevole, forse due (entro metà agosto potrebbe essere organizzato un ulteriore test match al “Massimino”). Il lavoro sul campo prosegue con intensità e applicazione, mentre la direzione sportiva è all’opera per completare l’organico. Centrocampo, in primis, e attacco i reparti principalmente attenzionati.

Il ds Pastore ritiene che la rosa sia quasi del tutto definita, come sottolineato in una recente intervista, ma mancano ancora dei tasselli importanti da aggiungere, provare a cedere gli altri esuberi, lavorare sul prolungamento dei contratti in scadenza di alcuni giocatori, Cicerelli su tutti. I primi impegni ufficiali – il 17 agosto a Crotone in Coppa Italia Serie C, il 24 e 30 agosto in campionato contro Foggia e Cavese – si avvicinano ed il Catania, comprensibilmente, ha tutto l’interesse a stringere i tempi. La finestra estiva del calciomercato, lo ricordiamo, chiuderà i battenti lunedì 1 settembre alle ore 20:00.

Nei prossimi giorni saranno svelate anche le nuove divise ufficiali. Fronte Torre del Grifo Village, com’è noto il Catania ha versato il deposito cauzionale da 600mila euro. Il Tribunale valuterà la congruità, o meno, dell’offerta. La sensazione è che bisognerà attendere il mese di settembre per avere sviluppi in questo senso. Il passo successivo, una volta ricevuto l’ok definitivo a procedere, sarà bandire un’asta che sotto il profilo dell’offerta economica parta dalla cifra proposta dal club di Pelligra.

