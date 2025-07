VIA INGLESE: esplode la delusione dei tifosi sui social

Rabbia mista a delusione. Su Roberto Inglese molti tifosi rossazzurri riponevano le speranze di un rilancio delle ambizioni del Catania, in vista del terzo anno consecutivo di militanza in Serie C della gestione Pelligra. La notizia del definitivo addio dell’attaccante principe della squadra sta determinando una lunga serie di reazioni negative sui social media attraverso commenti, hashtag e meme. Sia nella nostra pagina Facebook che in giro per il web o in altri canali e gruppi social non mancano contestazioni e critiche, esprimendo il disappunto per la partenza di un giocatore molto amato dal popolo rossazzurro.

Finisce sotto accusa anche l’operato della società. C’è chi punta il dito contro una gestione non ottimale della vicenda da parte della dirigenza etnea, chi ritiene che Inglese abbia mancato di rispetto al Catania e ai tifosi. O, ancora, chi difende a spada tratta il calciatore e critica l’ex diesse rossazzurro Daniele Faggiano che, visti i buoni rapporti con la piazza, avrebbe potuto sondare il mercato virando altrove. Più di qualcuno ha evidenziato come non rinnoverà il proprio abbonamento allo stadio dopo la partenza di Inglese, commentando un nostro articolo pubblicato nei giorni scorsi sul tema. Insomma, il mercato ha aperto ufficialmente i battenti qualche giorno fa e già il clima in casa Catania non è dei migliori.

