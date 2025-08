A MENTE FREDDA | Zero proclami, tanta applicazione per ottenere il massimo

Praticità e concretezza. E’ la mission del Catania, preferendo concentrarsi sull’espressione di gioco e sulle azioni da mettere in atto con tanta applicazione, allo scopo di ottenere il massimo. Zero chiacchiere e promesse vuote, meglio produrre risultati sul campo piuttosto che sentire grandi dichiarazioni o aspettative non supportate da fatti. In casa rossazzurra si sta adottando questo tipo di approccio, basandosi sulla performance effettiva.

Nessuna dichiarazione enfatica, nessuna promessa di vittorie imminenti. Focus sull’allenamento quotidiano, sul lavoro costante in sinergia con i compagni e seguendo le indicazioni di mister Toscano. Ogni gara della prossima stagione sarà un esame per i rossazzurri. Il ritiro di Norcia è servito alla squadra proprio per prepararsi al clima di un girone di C di Serie C che si presenterà – come da tradizione – duro e ricco d’insidie. Avversari pronti a “mordere” le caviglie, a complicare le cose alla formazione etnea, dando filo da torcere nella consapevolezza di sfidare una storica big del torneo.

Il palcoscenico di Catania, poi, darà stimoli notevoli ai rossazzurri ma anche alle sfidanti, che con ancora più motivazioni e voglia proveranno a fare la classica “partita della vita”. Ritrovare l’effetto Massimino sarebbe il primo tassello importantissimo da aggiungere, il fortino su cui porre le basi di una stagione di successo, cosa venuta meno lo scorso anno. L’organico 2025/26 è quasi completo, manca l’inserimento di poche – ma fondamentali – pedine nello scacchiere di Toscano, fornendo più soluzioni tecnico-tattiche possibili all’allenatore calabrese, naturalmente nel rispetto della lista di 23 calciatori professionisti da consegnare alla Lega Pro.

Questo comporta che ogni scelta sul mercato sia ben ponderata, oggetto di attente e scrupolose valutazioni. Bilanciando entrate ed uscite, individuando i profili ritenuti davvero necessari e funzionali alle esigenze del mister. Il ritiro di Norcia si è concluso, il periodo di lavoro umbro è trascorso con unità d’intenti e serenità. Il rientro in sede avvia la fase successiva, quella di avvicinamento alla Coppa Italia Serie C ed al campionato. Arriva il momento in cui si fa sul serio, non lasciando nulla d’intentato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***