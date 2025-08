ABBONAMENTI: numeri, Catania tra le migliori piazze in Italia dalla A alla C

Il portale italiani.it fornisce alcuni dati relativi al numero di abbonamenti sottoscritti finora in Italia, dalla Serie A alla C. Dati che non rivestono carattere ufficiale – perlomeno non in tutti i casi – e da considerarsi suscettibili a variazione, inoltre non vengono menzionati quelli di alcuni club (vedi l’Inter, oppure la Salernitana che non ha ancora avviato la campagna). A Catania si riporta il dato di 10mila abbonamenti esatti ma, fino a ieri, erano 9.400 le tessere sottoscritte. Questi numeri, comunque, danno un’indicazione più o meno precisa dello scenario su scala nazionale. Nella speciale classifica ufficiosa di riferimento Catania si colloca davanti a piazze di categorie superiori come Cremona, Avellino, Cesena, La Spezia, Mantova, Modena, Torino, Venezia, Pisa, Monza, Reggio Emilia e Catanzaro, con numeri non molto distanti da Verona, Cagliari, Parma e Firenze. In Serie C il secondo miglior dato è attualmente quello di Vicenza.

LA TOP 30

1.Roma (A) 40.000

2.Milan (A) 32.000

3.Genoa (A) 28.101

4.Lazio (A) 27.000

5.Napoli (A) 24.000

6.Bologna (A) 21.000

7.Juventus (A) 19.200

8.Atalanta (A) 15.200

9.Sampdoria (B) 15.000

10.Palermo (B) 13.843

11.Fiorentina (A) 12.500

12.Parma (A) 12.000

13.Cagliari (A) 12.000

14.Hellas Verona (A) 12.000

15.Lecce (A) 10.000

16.Catania (C) 10.000

17.Cremonese (A) 7.207

18.Avellino (B) 7.100

19.Cesena (B) 7.000

20.Spezia (B) 6.200

21.Vicenza (C) 6.000

22.Mantova (B) 5.300

23.Modena (B) 5.030

24.Torino (A) 5.000

25.Frosinone (B) 4.380

26.Catanzaro (B) 4.223

27.Venezia (B) 4.000

28.Sambenedettese (C) 3.823

29.Ascoli (C) 3.730

30.Reggiana (B) 3.500

