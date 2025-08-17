domenica, 17 Agosto 2025
ACCADDE OGGI: 17 agosto 1934, nasceva il grande ex Catania Calvanese

Salvador Calvanese

17 agosto 1934, data di nascita di Salvador Calvanese, argentino che ha fatto le fortune del Catania negli anni ’60. In Italia ha indossato anche le casacche di Genoa e Atalanta. Il Catania conobbe ben presto il valore della veloce e grintosa punta sudamericana, che dimostrò in poco tempo tutte le sue qualità in un contesto che gli permise di esaltarle al meglio. In rossazzurro totalizzò 132 presenze, condite da 29 reti.

Una di queste è entrata nella storia del “Clamoroso al Cibali”, quando il Catania vendicò il 5-0 dell’andata piegando l’Inter in Sicilia per 2-0: a segno, appunto, Todo’ Calvanese e Castellazzi che condannarono i nerazzurri al definitivo addio allo scudetto, vinto dalla Juventus. In particolare Calvanese disputò una partita super sotto gli occhi di un’Inter completamente frastornata dalle giocate del calciatore di Buenos Aires e compagni. Così ‘Todo’ ricordò quella giornata storica: “Realizzai un golazo, anche se ho dimenticato come si sviluppò l’azione. Quel Catania poteva vincere con chiunque”.

Calvanese lasciò Catania nel ’63, andando a giocare per una stagione all’Atalanta per poi fare ritorno in Sicilia chiudendo la carriera sotto l’Etna nel ’67. Non senza rimpianti: “Dopo aver indossato la maglia rossazzurra, avevo cominciato ad allenare i ragazzi del vivaio etneo, molti erano pronti per diventare titolari. Un giorno (all’inizio della stagione 1971/72, ndr) Massimino mi offrì la panchina della prima squadra, io gli dissi che preferivo restare coi giovani anche perché non avevo il tesserino di allenatore. Lui insistette ma la Federcalcio non lo consentì e io rimasi fuori sia dalla prima squadra che dalla selezione giovanile. Ecco perché ho lasciato Catania”. Il 5 novembre 2019 la città pianse la sua scomparsa. Fu tra i grandi artefici della conquista dell’ottavo posto nelle stagioni 1960/61 e 1964/65, in Serie A.

