ACCADDE OGGI – 20 agosto 2017: scomparsa di Michelotti, più di 120 presenze in rossazzurro

Per sette anni ha indossato la maglia rossazzurra, precisamente tra il ’59 ed il ’66, dando tutto per la causa e totalizzando 128 presenze complessive in Serie A. Nato a Bengasi (Libia) e catanese d’adozione, l’ex difensore Giorgio Michelotti si è spento all’età di 81 anni il 20 agosto del 2017. Nonostante fosse viareggino veniva chiamato ‘il terrone’. “Era il più meridionale della squadra”, disse in un’intervista il compianto Bruno Pizzul, ai tempi in cui giocava tra le fila etnee. Michelotti ha vissuto anche l’esperienza di allenatore del Catania negli anni ’80, affiancando il direttore tecnico Guido Mazzetti. Sempre alle pendici dell’Etna, ha guidato il Paternò nella stagione 1974/75.

