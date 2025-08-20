mercoledì, 20 Agosto 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI - 20 agosto 2017: scomparsa di Michelotti, più di 120...
Accadde oggiEx RossoazzurriPrimo Piano

ACCADDE OGGI – 20 agosto 2017: scomparsa di Michelotti, più di 120 presenze in rossazzurro

Redazione
By Redazione
0
1558
Giorgio Michelotti

Per sette anni ha indossato la maglia rossazzurra, precisamente tra il ’59 ed il ’66, dando tutto per la causa e totalizzando 128 presenze complessive in Serie A. Nato a Bengasi (Libia) e catanese d’adozione, l’ex difensore Giorgio Michelotti si è spento all’età di 81 anni il 20 agosto del 2017. Nonostante fosse viareggino veniva chiamato ‘il terrone’. “Era il più meridionale della squadra”, disse in un’intervista il compianto Bruno Pizzul, ai tempi in cui giocava tra le fila etnee. Michelotti ha vissuto anche l’esperienza di allenatore del Catania negli anni ’80, affiancando il direttore tecnico Guido Mazzetti. Sempre alle pendici dell’Etna, ha guidato il Paternò nella stagione 1974/75. 

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA PUGLIESE: “Foggia, voglia di lottare e stupire ma c’è ancora molto da fare sul mercato”
Articolo successivo
QUI CATANIA: classifica marcatori pre campionato, D’Andrea al comando
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web