ACCADDE OGGI: 22 agosto 2012, un Barrientos orgoglioso rinnova col Catania

22 agosto 2012. Giorno importante per il futuro di Pablo Barrientos, tra i principali protagonisti dello storico Catania dei record in Serie A. L’argentino, tuttora molto legato ai colori rossazzurri, raggiunse l’accordo con il Catania per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2015, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sono felice di aver trovato un accordo con la società e di poter proseguire la mia avventura con la maglia del Catania – le parole di Barrientos –. A questo club mi legano un senso di riconoscenza, per la fiducia e l’assistenza che mi sono state concesse nel periodo dell’infortunio, ed anche i ricordi e gli stimoli di una stagione molto soddisfacente per me e per la squadra, quella appena archiviata. Sono davvero orgoglioso dell’affetto dei tifosi, ai quali prometto sempre massimo impegno“.

Oltre 90 presenze con la maglia del Catania per il ‘Pitu’ Barrientos, formando con Alejandro Gomez e Gonzalo Bergessio un tridente offensivo di tutto rispetto in Serie A. Dopo avere deciso di ripartire dalla quarta serie argentina – accettando la proposta dello Jorge Newbery di Comodoro ​Rivadavia, sua città natale situata al Sud dell’Argentina – all’età di 36 anni Barrientos ha annunciato sui social, nel 2021, di lasciare il calcio giocato, ricoprendo il ruolo di Presidente dello Jorge Newbery.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***