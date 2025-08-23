ACCADDE OGGI: 23 agosto 2008, Paolucci decisivo all’esordio in rossazzurro

23 agosto 2008. Esordio stagionale per il Catania che, in Coppa Italia, affronta il Parma nel terzo turno eliminatorio della competizione. Gara tutt’altro che agevole per i rossazzurri al “Massimino”. La sfida è abbastanza equilibrata, gli ospiti sono ben messi in campo ed organizzati. Il risultato si sblocca solamente nel corso del primo tempo supplementare. A segno Michele Paolucci alla sua prima partita da calciatore rossazzurro. E’ il minuto 105.
Al 110′ ancora Paolucci entra nel tabellino dei marcatori, con un delizioso pallonetto. Non poteva esserci debutto migliore per l’attaccante di Recanati. Qualche minuto prima dello scadere, Magnus Troest accorcia le distanze ma è ormai troppo tardi per i gialloblu. Vince il Catania 2-1 con il contributo decisivo di Paolucci, subentrato a Jorge Martinez al 87′. E’ l’inizio della bella storia di Paolucci in Serie A con la formazione dell’Elefante.
VIDEO: Catania 2-1 Parma
