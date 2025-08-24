domenica, 24 Agosto 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 24 agosto 2011, a Catania la rinascita di Legrottaglie
Accadde oggiEx RossoazzurriPrimo Piano

ACCADDE OGGI: 24 agosto 2011, a Catania la rinascita di Legrottaglie

Redazione
By Redazione
2
2008
Nicola Legrottaglie

24 agosto 2011, la rinascita di Nicola Legrottaglie. Sì, perché l’ex difensore di Juventus e Milan, dopo l’esperienza in rossonero, era in procinto di lasciare il calcio giocato ma poi, un po’ a sorpresa, si presentò l’opportunità di giocare nel Catania che ufficializzò il suo acquisto a titolo definitivo. Scommessa vinta dalla società dell’Elefante e dallo stesso centrale difensivo che, a giudicare dalle prestazioni offerte sul rettangolo di gioco, ha ripagato la fiducia nel migliore dei modi, vivendo una seconda giovinezza ai piedi dell’Etna.

Qui Legrottaglie ha trovato una grande accoglienza e l’affetto incredibile della gente, ben integrandosi anche nel contesto sociale. Una volta lasciato il calcio giocato ha allenato gli Allievi Nazionali del Bari, sedendo successivamente sulla panchina dell’Akragas e ricoprendo il ruolo di vice allenatore a Cagliari. Poi l’esperienza da tecnico della Primavera e Prima Squadra del Pescara, fino ad assumere l’incarico di head of performance (una sorta di direttore tecnico) alla Sampdoria, dove non è stato riconfermato, conseguendo nel frattempo la qualifica da direttore sportivo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-FOGGIA: esaurita anche la Curva Sud
Articolo successivo
STAMPA FOGGIANA: “Foggia in piena emergenza, Catania sogna ad occhi aperti la B”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web