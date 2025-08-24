ACCADDE OGGI: 24 agosto 2011, a Catania la rinascita di Legrottaglie

24 agosto 2011, la rinascita di Nicola Legrottaglie. Sì, perché l’ex difensore di Juventus e Milan, dopo l’esperienza in rossonero, era in procinto di lasciare il calcio giocato ma poi, un po’ a sorpresa, si presentò l’opportunità di giocare nel Catania che ufficializzò il suo acquisto a titolo definitivo. Scommessa vinta dalla società dell’Elefante e dallo stesso centrale difensivo che, a giudicare dalle prestazioni offerte sul rettangolo di gioco, ha ripagato la fiducia nel migliore dei modi, vivendo una seconda giovinezza ai piedi dell’Etna.

Qui Legrottaglie ha trovato una grande accoglienza e l’affetto incredibile della gente, ben integrandosi anche nel contesto sociale. Una volta lasciato il calcio giocato ha allenato gli Allievi Nazionali del Bari, sedendo successivamente sulla panchina dell’Akragas e ricoprendo il ruolo di vice allenatore a Cagliari. Poi l’esperienza da tecnico della Primavera e Prima Squadra del Pescara, fino ad assumere l’incarico di head of performance (una sorta di direttore tecnico) alla Sampdoria, dove non è stato riconfermato, conseguendo nel frattempo la qualifica da direttore sportivo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***