ACCADDE OGGI: 26 agosto 2017, primo gol rossazzurro di Curiale in campionato. Fu il capocannoniere

26 agosto 2017. Prima giornata di Lega Pro: Catania impegnato allo stadio “Angelo Massimino” contro il Racing Fondi. I rossazzurri allenati da Cristiano Lucarelli creano un elevato numerosi di occasioni da gol, di cui almeno sei nitide, ma non riescono ad andare oltre il risultato di 1-1. La prima realizzazione porta la firma dell’attaccante Davis Curiale (44′) che, nei successivi mesi, si sarebbe rivelato l’attaccante più prolifico del girone C di Serie C 2017/18 con 15 gol all’attivo (più 2 tra Coppa Italia e Playoff). Rispondono gli ospiti al minuto 50 con Claudio De Sousa in occasione di uno dei rari momenti di disattenzione del reparto difensivo etneo. Oggi Curiale, all’età di 37 anni, milita tra le fila del DB Rossoblù Città Di Luzzi (Eccellenza).

VIDEO; gli highlights della partita Catania-Racing Fondi

TABELLINO PARTITA

MARCATORI44′ Curiale, 50′ De Sousa
CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 5 Tedeschi, 15 Marchese (80′ 19 Manneh); 13 Semenzato (61′ 32 Mazzarani), 6 Da Silva (80′ 8 Caccetta), 10 Lodi, 23 Di Grazia (69′ 21 Esposito), 20 Djordjevic; 7 Russotto, 11 Curiale (61′ 29 Ripa).
A disp. di Lucarelli: 22 Martinez, 26 Bogdan, 17 Bucolo, 27 Biagianti, 34 Rossetti, 35 Zé Turbo, 24 Anastasi.
RACING FONDI (3-5-2) 25 Elezaj, 2 Ghinassi 15 De Leidi (61′ 4 Maldini), 17 Vastola, 3 Pompei, 18 Galasso, 8 De Martino, 13 Riccardi, 20 Lazzari (74′ 11 Corticchia), 14 Serra (57′ 16 Mastropietro), 10 De Sousa.
A disp. di Giannini: 1 Cojocaru, 30 Ghosheh, 31 Paparusso, 5 Quaini, 21 Utzeri, 9 Pezone.
NOTE: 1′ di recupero primo tempo; 4′ di recupero secondo tempo.
AMMONITI: Curiale, Ripa
ESPULSI: –
CALCI D’ANGOLO: 6 – 3

