ACCADDE OGGI – 29 agosto 1934, nascita dell’ex Catania Szymaniak: candidato cinque volte al Pallone d’Oro

Il 29 agosto di 91 anni fa nacque in Germania, nel circondario di Recklinghausen, Horst Szymaniak detto Schimmi. Come si legge su Tutto il Catania minuto per minuto, il centrocampista era già un calciatore affermato a livello internazionale, candidato cinque volte al Pallone d’Oro (giungendo ottavo tra i migliori europei nel 1958), aveva disputato con la Germania Ovest il Mondiale 1958, chiuso al quarto posto (disputò anche i mondiali del 1962). Arrivò in Sicilia a 26 anni, dopo una trattativa complicata con il Karlsruhe.

L’atterraggio raccontato dal Corriere di Sicilia è da romanzo: «Una suggestiva visione l’aeroporto di Fontanarossa sotto un cielo trapunto di stelle – scrive l’anonimo cronista il 15 luglio 1961 –. L’aerostazione è un’isola di luce mentre la pista d’atterraggio brulica di mille lucciole gialle messe in fila come bravi soldatini. L’aereo punta i suoi fasci luminosi sulla pista e si posa lieve lieve. Se giornalisti e fotoreporters sono abituati a bruciare per professione le ore dedicate al sonno, ci accorgiamo che gli sportivi in determinate occasioni non sono da meno».

Mediano e anche interno, Szymaniak atterrò accolto da mister Di Bella e capitan Corti, accompagnato dalla fidanzata Elfride Kuliscewski e applaudito da decine di tifosi. Salutò tutti, salì su una Giulietta bianca e iniziò la sua esperienza catanese. Il transfer arrivò 15 giorni dopo, malgrado una campagna stampa denigratoria contro la Sicilia sui giornali tedeschi. Di Bella era soddisfatto del nuovo acquisto: «È un grosso giocatore, forte di testa e di piede. Ed è completo perché gioca con tutti e due i piedi, vede il gioco e ha un gran tiro», queste le parole dell’allenatore al corrispondente dell’Associated Press Hans Neuerburg.

L’esperienza in Sicilia del mediano tedesco occidentale sarebbe durata due stagioni, ricche di soddisfazioni. Szymaniak è morto nel 2009 all’età di 75 anni, dopo una lunga malattia. In Italia giocò con Catania, Inter (vincendo una Coppa dei Campioni nel 1963-1964) e Varese. Nel 1967 si trasferì negli Stati Uniti dove giocò per i Chicago Spurs, con cui ottenne il terzo posto della Western Division della NPSL, non qualificandosi per la finale della competizione.

