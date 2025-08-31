ACCADDE OGGI: 31 agosto 2008, guizzo di Mascara regala tre punti al Catania all’esordio

31 agosto 2008. Poche emozioni e tanta noia tra Catania e Genoa, ma alla fine gli etnei sorridono ugualmente e portano a casa tre punti all’esordio in Serie A. Al “Massimino” le due squadre non divertono e appaiono ancora lontane dalla migliore condizione. I rossazzurri, però, hanno un Mascara in più che con un guizzo in area ligure nel secondo tempo, precisamente al minuto 61, finalizza una bella azione corale regalando la vittoria e il sorriso al tecnico Walter Zenga. Nel finale succede ben poco e il risultato di 1-0 non cambia, neanche nel corso dei cinque minuti di recupero concessi.

VIDEO YOUTUBE – Il gol di Giuseppe Mascara

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***