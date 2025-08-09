sabato, 9 Agosto 2025
ACCADDE OGGI – 9 agosto 2019: Maran, tecnico del Catania da record, torna al “Massimino”

9 agosto 2019. Ritorno allo stadio “Angelo Massimino” per mister Rolando Maran, il tecnico che ha realizzato sulla panchina rossazzurra il record di punti in Serie A (56) nella indimenticabile stagione 2012/2013, raggiungendo un ottimo ottavo posto dopo avere sfiorato una storica qualificazione in Europa League.

Amichevole di lusso per il Catania che affronta una compagine della massima divisione, ricordando i tempi gloriosi della A: il Cagliari. L’Elefante, nonostante due categorie di differenza, mette in difficoltà i sardi sbloccando il risultato già al 9′ con Davis Curiale. Gli ospiti crescono nella ripresa ma trovano la via del gol solamente nei minuti finali grazie a Joao Pedro. La gara si conclude 1-1 e Maran parla in questi termini della squadra allora allenata da Andrea Camplone, ringraziando il pubblico etneo: “Ringrazio la gente di Catania per l’accoglienza ricevuta, i tifosi mi hanno accolto nel migliore dei modi. Il Catania ci teneva a fare bella figura, riuscendo nell’intento e concedendo pochi spazi”.

