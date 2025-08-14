ALDERISI: saluta il Catania Femminile. E’ il nuovo Direttore dell’Area Tecnica della Teamsport

Nelle ultime ore il Catania FC ha annunciato che Pierpaolo Alderisi non continuerà ad allenare nel settore femminile rossazzurro dopo avere, comunque, svolto un lavoro proficuo. L’ex tecnico delle etnee sta vivendo da qualche settimana una nuova avventura nell’ASD Teamsport, scuola calcio d’élite catanese affiliata all’FC Empoli, come nuovo Direttore dell’Area Tecnica.

“Con grande soddisfazione annunciamo Pierpaolo Alderisi come Direttore dell’intera Area Tecnica della Teamsport: un incarico che abbraccia sia la Scuola Calcio che il Settore Giovanile – si legge in una nota – Pierpaolo Alderisi, già da 16 anni guida tecnica della società, sia da direttore che da consulente, da quest’anno investirà ogni energia sulla strutturazione di un nuovo corso che proietterà la Teamsport nel prossimo futuro. Al mister, e ancor prima amico Pierpaolo, vanno i migliori e sinceri auguri di buon lavoro per una nuova ed entusiasmante avventura insieme”.

«Essere il Direttore dell’intera area tecnica della Teamsport è una responsabilità che sento profondamente. Dopo 16 anni di crescita continua, oggi, questa società è divenuta una grande realtà solida e proiettata al futuro. Per questo ho deciso di concentrare qui tutte le mie energie: per dare continuità a un progetto in cui ho sempre creduto e che oggi, più che mai, necessita di visione e guida», le parole di Alderisi.

