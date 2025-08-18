ALOI a Globus Tv: “Intesa da migliorare, siamo sereni. Al ‘Massimino’ mi aspetto una bolgia”

Così il centrocampista del Catania Salvatore Aloi, ai microfoni di Globus Television, dopola sconfitta maturata all’esordio stagionale contro il Crotone in Coppa Italia Serie C:

“Siamo ad agosto ed è nomale che ancora bisogna lavorare per trovare una buona intesa. C’è una stagione intera davanti, siamo tranquilli e pensiamo solamente al campionato adesso. Io conoscevo già il girone C, sapevo a cosa andassi incontro. Volevo farmi trovare pronto soprattutto a livello mentale, mi fa piacere aver dato un contributo alla squadra nel secondo tempo. Questo è un girone più sporco, dove non si gioca tantissimo a calcio rispetto agli altri raggruppamenti. Palle inattive? Potevamo fare meglio, però siamo solo alla prima partita, abbiamo messo minuti nelle gambe. Dobbiamo migliorare l’intesa tra di noi ma siamo sereni nell’ottica di disputare un grande campionato. Ringrazio i tifosi che ci seguono numerosi anche sostenendo lunghe trasferte. Quando venivo a giocare al ‘Massimino’ da avversario, ricordo che era una bolgia. Mi aspetto che lo stadio sarà così anche domenica prossima, sostenendoci per aiutare la squadra a vincere”.

